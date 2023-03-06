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BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN BERAT KANDİLİ MESAJI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN BERAT KANDİLİ MESAJI

06 Mart 2023 Pazartesi 09:45

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Berat Kandili bizlere, her tür kötü duygulardan, haksızlık ve adaletsizlikten, kin,nefret ve intikam duygularından arınmayı; Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretir. Allah’a yakınlaşmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bir vesile olan Berat Kandili’nde dünyanın bir çok yerinde savaş, acı ve türlü zorluklarla yaşayan kardeşlerimiz ve deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için dua etmeli, Rabbimizden İslam aleminin birliği ve dünyamızın huzur ve barış içinde yaşaması için niyazda bulunmalıyız. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Berat kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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