BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN BERAT KANDİLİ MESAJI Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

06 Mart 2023 Pazartesi 09:45