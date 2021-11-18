GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün İnsan Ve Çevre Odaklı Hizmetleri

Gebze’ye 2 Ödül Birden Getirdi

Başkan Büyükgöz'ün İnsan Ve Çevre Odaklı Hizmetleri

18 Kasım 2021 Perşembe 12:51

 


 

Gebze Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda sağlıklı yaşam kategorisinde Pazar Atıkları Toprağa Can Ekonomiye Destek Oluyor Projesi ile ve sosyal sorumluluk kategorisinde ise Atlı Eğitim Merkezi Engelli Bireylere Atlı Terapi Projesi ile ödüle layık görüldü.

 

Çevreci belediye Gebze’ye çifte ödül… Sıfır atık uygulamalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilçede hayata geçirdiği hizmet ve projeler, Gebze’ye 2 ödül daha getirdi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin açmış olduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Gebze Belediyesi’ne 2 ödül birden geldi.  Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Gebze Belediyesi sağlıklı yaşam kategorisinde Pazar atıkları Toprağa Can Ekonomiye Destek Oluyor Projesi ile ve sosyal sorumluluk kategorisinde ise Atlı Eğitim Merkezi Engelli Bireylere Atlı Terapi Projesi ile ödüle layık görüldü.

İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI HİZMETLER

İnsan ve çevre odaklı hizmetlerin ve yeni projelerin ilçeye kazandırılması için ekibiyle birlikte durup dinlenmeden çalışacaklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Antalya’dan 2 ödülle dönmenin gururunu değerli hemşerilerimizle paylaşıyorum. Çalışmalarda ve projelerde emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.  
--
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı
Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis...
Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü
Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi
Çarpışan Vinç İle Minibüsün Sürücüleri Yaralandı Çarpışan Vinç İle Minibüsün Sürücüleri Yaralandı
Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılandığı Davada Karar Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku