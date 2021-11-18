Başkan Büyükgöz’ün İnsan Ve Çevre Odaklı Hizmetleri









Gebze Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda sağlıklı yaşam kategorisinde Pazar Atıkları Toprağa Can Ekonomiye Destek Oluyor Projesi ile ve sosyal sorumluluk kategorisinde ise Atlı Eğitim Merkezi Engelli Bireylere Atlı Terapi Projesi ile ödüle layık görüldü.

Çevreci belediye Gebze’ye çifte ödül… Sıfır atık uygulamalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü kazandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilçede hayata geçirdiği hizmet ve projeler, Gebze’ye 2 ödül daha getirdi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin açmış olduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Gebze Belediyesi’ne 2 ödül birden geldi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Gebze Belediyesi sağlıklı yaşam kategorisinde Pazar atıkları Toprağa Can Ekonomiye Destek Oluyor Projesi ile ve sosyal sorumluluk kategorisinde ise Atlı Eğitim Merkezi Engelli Bireylere Atlı Terapi Projesi ile ödüle layık görüldü.

İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI HİZMETLER

İnsan ve çevre odaklı hizmetlerin ve yeni projelerin ilçeye kazandırılması için ekibiyle birlikte durup dinlenmeden çalışacaklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Antalya’dan 2 ödülle dönmenin gururunu değerli hemşerilerimizle paylaşıyorum. Çalışmalarda ve projelerde emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.