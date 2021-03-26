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Başkan Büyükgöz’ün Kandil Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm hemşerilerinin, Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat Kandili’ni tebrik etti

Başkan Büyükgöz'ün Kandil Mesajı

26 Mart 2021 Cuma 10:18

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.  Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat gecesinin Müslümanlar tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Berat Kandili iyilik, bolluk ve bağış anlamlarına gelmektedir. Bu geceyi sorumluluk duygusuyla en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Aramızdaki kırgınlık ve dargınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Kardeşlik, birlik ve beraberliğin güçlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Yüce Allah'tan diliyorum.”

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