banner448
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yayınladığı bayram mesajıyla hemşerilerinin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün Kurban Bayramı mesajı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:11

Bayramların sevinç, mutluluk, tanışma, paylaşma, barış ve dostluk günleri olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, bizleri bencil duygulardan arındıran, halkımızı birbiriyle kaynaştıran müstesna bir bayramdır” dedi. Başkan Büyükgöz, Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Birliğimize, bütünlüğümüze ve kardeşlik hukukumuza kastedenlere en iyi cevabı bayramda birbirimizi severek, barışarak ve kucaklaşarak vermeliyiz. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum

Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Başkan Büyükgöz’den esnaf turu Başkan Büyükgöz’den esnaf turu
Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında
Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı
Kocaeli'de kafeteryada patlama Kocaeli'de kafeteryada patlama
Aksoy, Büyükgöz'e iade-i ziyarette bulundu Aksoy, Büyükgöz'e iade-i ziyarette bulundu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haberi Oku