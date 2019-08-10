Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı mesajı

Bayramların sevinç, mutluluk, tanışma, paylaşma, barış ve dostluk günleri olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, bizleri bencil duygulardan arındıran, halkımızı birbiriyle kaynaştıran müstesna bir bayramdır” dedi. Başkan Büyükgöz, Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Birliğimize, bütünlüğümüze ve kardeşlik hukukumuza kastedenlere en iyi cevabı bayramda birbirimizi severek, barışarak ve kucaklaşarak vermeliyiz. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum

Kurban Bayramınız mübarek olsun.”