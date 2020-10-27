Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mevlid Kandili nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Mevlit kandilinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğum gününün idrak edileceği mübarek bir gece olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Sevginin ve sevgililerin en şereflisi, nebiler nebisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. İnsanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle insanlığa doğru tanıtmalıyız. O’nun üstün ahlaki özelliklerini hayatımızın her safhasında örnek almalıyız. Maneviyata daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, tüm İslam aleminin birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle, Mevlit Kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.





