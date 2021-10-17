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Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün Mevlid Kandili Mesajı

17 Ekim 2021 Pazar 00:16

 

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. “Hz. Resulullah’ın doğumu, insanlığı şereflendirişi, Peygamber olarak seçilişi, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır” diyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Biz Müslümanlara düşen görev; O’nu bir model şahsiyet olarak anlayıp, güzel ahlakını yaşayarak insanlığın dikkatine sunmaktır. Aile hayatımızda, insani ilişkilerimizde, toplumsal ilişkilerimizde hep O’nun ahlakını ve uygulamalarını örnek almaktır. Mübarek Mevlid kandilini bu duygu ve düşüncelerle idrak ederken, hemşerilerimin, milletimizin ve İslam Alemi’nin bu mübarek gecesini kutluyor, Mevlid kandilinin İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”






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