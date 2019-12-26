Başkan Büyükgöz’ün minik misafirleri

Başkan amcalarına sevgilerini sarılarak gösteren miniklerin ziyaretleri Başkan Büyükgöz’ü bir hayli mutlu etti. Minikler elleriyle kağıttan yaptıkları çiçekleri Başkan Büyükgöz’e takdim ederken Başkan amcaları da çocuklara çikolata ikram etti. Miniklerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz miniklerin merak ettiği soruları da cevaplamayı ihmal etmedi.

HER ŞEY SİZLER İÇİN

Miniklerden gelen “Çocuklar için bir projeniz var mı?” sorusu üzerine Başkan Büyükgöz, “Yaptığımız her şey sizler için. Sizlerin istekleri bizler için emir niteliği taşır. Sizleri çok seviyor, sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bizim sizlerden isteğimiz anne, babanızı ve öğretmenlerinizi üzmemeniz. Bunun yanında da derslerinize çok çalışın, bol bol kitap okuyun. Ama oyun oynamayı da ihmal etmeyin. Parklara kurduğumuz oyun grupları sizlerin güzel güzel oyunlar oynamanız, enerjinizi atmanız için” ifadelerini kullandı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz, minikleri okullarında ziyaret etme sözü verdi.











