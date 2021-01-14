Başkan Büyükgöz’ün Özel Konukları

ENGEL OLMADIĞININ KANITI BU ÇOCUKLARIMIZ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Öncelikle çocuklarımızın ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir görevleri var. Ama görüyorum ki çocuklar kadar aileleri ve öğretmenleri de bu konuda aynı heyecan ve mutluluğu yaşıyor. Engelli çocuklarımızın engellerine engel katmak yerine engelleri ortadan kaldırmaya çalışırsak bu çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Aslında hiçbir engelin engel olmadığının kanıtı bu çocuklarımız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun gönül gözleri hiç kapanmasın” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra ziyaretine gelen engelli çocuklara hediye takdiminde bulundu ve ziyaretleri için teşekkür etti.