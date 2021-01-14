Başkan Büyükgöz’ün Özel Konukları

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası münasebetiyle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret eden Muhammet ve Hasan kardeşler bağlamlarıyla tadına doyumsuz bir konser verdi. Görme engelli çocukları başkanlık makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklarla uzun süre sohbet etti. Sonrasında hocaları eşliğinde mini bir bağlama konseri veren Muhammet ve Hasan kardeşlerin performansı dinleyenlerden oldukça beğeni aldı.

ENGEL OLMADIĞININ KANITI BU ÇOCUKLARIMIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Öncelikle çocuklarımızın ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir görevleri var. Ama görüyorum ki çocuklar kadar aileleri ve öğretmenleri de bu konuda aynı heyecan ve mutluluğu yaşıyor. Engelli çocuklarımızın engellerine engel katmak yerine engelleri ortadan kaldırmaya çalışırsak bu çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Aslında hiçbir engelin engel olmadığının kanıtı bu çocuklarımız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun gönül gözleri hiç kapanmasın” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra ziyaretine gelen engelli çocuklara hediye takdiminde bulundu ve ziyaretleri için teşekkür etti.



























