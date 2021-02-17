Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Regaip Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mübarek kandil gecelerinin Müslümanların Allah'a yönelerek af ve mağfiret dilediği geceler olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, "Regaip Gecesi, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Dini ve ahlaki erdemlerin artmasına, yaşadığımız zamanın değerini anlamamıza ve geçmiş ve gelecekle ilgili eylem ve düşüncelerimizi hesaba çekmemize vesile olan Regaip Gecesi'nin İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.













