Başkan Büyükgöz’ün Yoğun Geçen Hafta Sonu Ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2021’in ilk hafta sonunda yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz görev başındaki jandarma, emniyet, itfaiye ve zabıtaları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Başkan Büyükgöz 2021’e hastanede giren vatandaşları da ziyaret ederek moral verdi, acil şifalar diledi

TARIM DESTEKLEME PROJESİ

Başkan Büyükgöz’ün yoğun hafta sonu mesaisi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılının ilk günlerinde yoğun bir hafta sonu mesaisi geçirdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilk durağı Tavşanlı Mahallesi oldu. Tavşanlı’da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası işbirliğinde uygulamaya konulan Korunga bitkisi tohum ekim etkinliğine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün ekimini yaptığımız Korunga bitkisiyle hem hayvancılığa katkı sağlanacak; hem de arıcılık faaliyetlerinin gelişimine olumlu etki gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.



JANDARMA VE EMNİYETE MORAL

Başkan Büyükgöz tarım destekleme projesi töreninin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma binasına gelişinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke ve görevli personel tarafından karşılanan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görev başındaki Mehmetçiklerle de bir süre sohbet etti. İlçe jandarmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili tarafından karşılandı. Görev başındaki tüm emniyet personellerine teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “7/24 memleket nöbetindeki emniyet güçlerimize rabim güç, kuvvet versin inşallah” diyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.



İTFAİYE AMİRLİĞİNE ZİYARET

Başkan Büyükgöz’ün ilçe emniyetten sonraki durağı Gebze’deki itfaiye amirliği oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyecilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Canları pahasına can kurtaran kahramanlarımıza Gebzeli hemşerilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. İtfaiyenin ardından Başkan Büyükgöz, görev başındaki Gebze Belediyesi Zabıtalarını ziyaret etti.



HASTALARA MORAL OLDU

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde devam eden çalışmalar ve denetimler hakkında zabıtalardan bilgi alan Başkan Büyükgöz’ün son adresi Fatih Devlet Hastanesi oldu. Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları odalarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılını hastanede karşılayan Gebzelilere acil şifalar dileyerek moral verdi. Başkan Büyükgöz’ün sürpriz ziyaretine oldukça sevinen hastalar ve aileleri kendisine teşekkür etti.

















































