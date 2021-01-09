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Başkan, Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olarak nitelendirilen gazetecilik mesleğinin tüm meslekler içerisinde yerinin ayrı ve çok önemli olduğunu kaydetti.

Başkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:25

Basın emekçilerinin demokratik toplumların önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi; “Gazeteciler, toplumun her türlü olay ve durum hakkında bilgilendirme görevini görürken, kamuoyundan aldığı geri bildirimleri yerel ve genel idarelere ileterek toplumsal iletişimi sağlama, kişiler, topluluklar, millet ve milletler arasında iletişim kurma, adeta topluma ayna tutma gibi görevleri de üstlenmektedir. Bu nedenle önemi yadsınamaz meslekler arasındadır. Özellikle pandemi döneminde çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir gün de olsa hatırlamamızı sağlayan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, basın mensuplarımız için bir farkındalık günüdür. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla çalışan, devletinin, milletinin menfaatini mesleğinin de üstünde tutan tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, her birine meslek hayatlarında başarı, esenlik ve sağlık diliyorum.”


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