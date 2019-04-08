Başkan Çiftçi Belediye Personeliyle Tanıştı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda görevlerine yeni atanan başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Serdar Topcu’nun yanı sıra mevcut birim müdürleri ve sendika temsilcileride yer aldı.

Çayırova Belediyesi’nin iç ve dış hizmet birimlerinde görev yapan tüm personellerin hazır bulunduğu tanışma programında çalışanlarına özel ilgi gösteren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gayet samimi ve önemli açıklamalarda bulundu. 5 yıllık süreyi kapsayan birçok projeyi ekip olarak gerçekleştireceklerini ifade eden başkan Çiftçi, Çayırova’nın modern bir şehir kimliğini ortaya çıkaracaklarını söyledi.





Başkan Çiftçi, “Tevazu, Samimiyet ve Gayret İle Çalışacağız”

Çiftçi, “Bildiğiniz gibi 31 Mart’ta gerçekleşen seçimlerde vatandaşlarımızın teveccühü ile Çayırova tarihinde en yüksek oyu almayı başardık. Halkımızın bize vermiş olduğu bu görevin farkında ve bilincindeyiz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile daha çok çalışmalıyız. Biz bir ekibiz. Şahsım olarak sizlerden isteğim, hizmet vereceğimiz bu güzel ilçemize, Çayırova’lı vatandaşlarımıza daha samimiyetle, gayretle yaklaşmanızdır.” dedi.





“Biz Bir Aileyiz”

Bu dönemin yatırımlarla dolu geçeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Belediye olarak, Çayırova’lı kardeşlerimize almış olduğumuz oy oranının karşılığını hizmetlerimizle vermeliyiz. 130 bin nüfuslu ilçemizde seçim sürecinde çok çalıştık. 800’ü aşkın programla ilçemizde her bir vatandaşımıza ulaşmaya gayret ettik. Bu süreçte belediye çalışanlarımızla da sıcak gönül bağları kurduk. Bugün burada bir aile olarak bulunuyoruz. Geleceğin Çayırova’sını inşa ederken halkımızın taleplerinide iyi analiz etmemiz gerekiyor. Özellikle sahada bulunan personellerimizin görmüş olduğu eksikliği, sorunu çözmesi bizi mutlu edecektir.” dedi.





Çiftçi, “Hedeflerimiz Var”

“Bu günden sonra tüm ekip olarak daha da gayretle çalışmalıyız. Söz verdiğimiz projelerimiz var. Hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için gerekirse gece gündüz çalışacağız. Sizlerden isteğim hepinizin bir Bünyamin Çiftçi gibi çalışmanızdır. Çünkü biz bir aileyiz, ekibiz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla güleryüzlü belediyeciliği sergilememiz gerekiyor. Bu bağlamda tüm projelerimiz, insanımızın gözüne ve gönlüne hitap edecek hizmetler olacaktır.” diyerek sözlerini noktalayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, programın sonunda başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte personelleriyle birebir görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.