Başkan Çiftçi, Çalışmaları Anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği günden bugüne geçen süre içinde belediyenin yaptığı çalışmalar ile projeler hakkında partisinin teşkilat mensuplarına bilgiler verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görev süresi içinde yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili AK Parti Çayırova Teşkilatı’na sunum yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, fedakâr teşkilat mensupları ile kutlu dava güçlü Türkiye yolunda birlikte yol yürüdüklerini ve Çayırova’ya birlikte hizmet ettiklerini belirterek, Çayırova’yı daha ileri bir noktaya taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra omuz omuza vererek birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Geride kalan görev süresi içinde önemli hizmetler yaptıklarını, beyannamede söz verdikleri projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, dönemleri içinde seçim beyannamesinde verdiği sözlerden daha fazlasını yapacaklarını vurguladı. Çayırova’nın kronik sorunlarını çözeceklerini, Hastanenin 26 Şubat’ta İhalesinin yapılacağını, Haziran’da inşaatın başlayacağını belirten Çiftçi, hazırlıkları tamamlanan ve Çayırova’ya değer katacak Kent Meydanı Projesi, Engelliler Merkezi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesine bu yıl içinde başlayacaklarını ifade etti.

Projeleri geleceğe göre planladıklarını, Çayırova’nın yarınlarını düşündüklerini anlatan Başkan Çiftçi, Çayırova’ya 80 dönüm yeşil alan kazandırdıklarını, bu alana millet bahçesinin yapılacağını söyledi.

Başkan Çiftçi, Gönül belediyeciliği anlayışı ile çıktıkları hizmet yolculuğunda dolu dolu hizmet üretmek istediklerini, Çayırova’yı daha yaşanabilir ve mutlu bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları ile yönetim kurulu katıldı.



