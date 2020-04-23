banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi ’den 23 Nisan mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi 'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan 2020 Perşembe 00:06

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. ”diyerek mesajına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir.

Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı
Başkan Büyükgöz’e Online Brifing Başkan Büyükgöz’e Online Brifing
Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama
Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı
Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı
Bu ekmekler bir başka güzel Bu ekmekler bir başka güzel
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Haberi Oku