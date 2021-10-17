banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi 'den Mevlid Kandili Mesajı

17 Ekim 2021 Pazar 00:14


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi mesajında”,17 Ekim Pazar’ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi’dir. İslam’ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun.” dedi

Çiftçi, “Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. Bu vesileyle Çayırova’lı hemşehrilerimin mevlid kandilini tebrik ediyor, mübarek gecenin aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum ”ifadesini kullandı.

--
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı
Darıca’da Çifte Açılış Darıca’da Çifte Açılış
En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Haberi Oku