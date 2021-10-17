Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi mesajında”,17 Ekim Pazar’ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi’dir. İslam’ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun.” dedi