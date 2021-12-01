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Başkan Çiftçi ’den Öğretmenine Vefa

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, emekli ilkokul öğretmeni Ayfer Demir’i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkan Çiftçi 'den Öğretmenine Vefa

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:44



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi‘den Demirsaç İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Ayfer Demir’e vefa. Başarılı bir operasyon geçiren 64 yaşındaki emekli öğretmenini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çiftçi, öğretmeni ile ilkokul yıllarını yâd etti. Kendisinin yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan emekli eğitimci Ayfer Demir’e sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar dileyen Başkan Çiftçi, günün anısına öğretmenine hediye takdim etti.






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