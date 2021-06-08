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Başkan Çiftçi, HÖH Heyetini Ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi heyetini makamında ağırladı.

Başkan Çiftçi, HÖH Heyetini Ağırladı

08 Haziran 2021 Salı 16:42


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi heyetini makamında ağırladı. Bulgaristan’da yakın zamanda yapılacak seçimlerle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarete Burgas Bölge Milletvekili Eşeref Eşeref, Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Belediye Bakan Yardımcıları Miyrem Derviş ve Ferhan İsmail, Muhtar Mustafa Bekir, HÖH Partisi Burgas Gençlik Kolları Başkanı Hasan Abdurrahim, HÖH Partisi Türkiye Marmara Bölge Temsilcisi Lütfi Özgür katıldı. Soydaşların yoğun olarak yaşadığı Çayırova’da bulunmamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden HÖH Partisi heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

HÖH heyetini ağırlıktan memnun ve mutlu olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği heyet adına Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman’a fincan takımı hediye etti.


 
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