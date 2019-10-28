Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten oldukça memnun kalan Çayırova İtfaiye Grup Amirliği çalışanları, Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.
Başkan Çiftçi, itfaiyecilerle buluştu
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti
Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten oldukça memnun kalan Çayırova İtfaiye Grup Amirliği çalışanları, Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.