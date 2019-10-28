Başkan Çiftçi, itfaiyecilerle buluştu

Yeni haftaya İtfaiye Grup Amirliği’nde itfaiye erleri ile birlikte kahvaltı yaparak başlayan Çiftçi’yi, Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası Bölgesi İtfaiye Amiri Kenan Akçay karşıladı. İtfaiyecilerle çay içip sohbet eden Başkan Çiftçi, afetlerde ve acil durumlarda hayatlarını hiçe sayarak canla başla çalışan itfaiyecilerin çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, görevlerinde başarılar diledi.

Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten oldukça memnun kalan Çayırova İtfaiye Grup Amirliği çalışanları, Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.