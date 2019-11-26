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Başkan Çiftçi Okul Müdürlerini Ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da görev yapan ilk ve orta dereceli okulların müdürleri ile bir araya geldi.

Başkan Çiftçi Okul Müdürlerini Ağırladı

26 Kasım 2019 Salı 13:05

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Çayırova’da görev yapan okul müdürlerini belediye sosyal tesislerinde ağırladı. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un da katıldığı yemek sonrası çay sohbeti yapıldı. Kaymakam Hasan Gözen ile Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç selamlama konuşması yaparak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığı okul müdürlerini anlamlı bir günde bir araya getiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

 

ÖĞRETMENLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Müdürlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ederek konuşmasına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geleceğimizin mimarları öğretmenlerin çok kutsal bir görev ifa ettiklerini belirterek,” Öğretmen deyince akan sular durur. Ülkemizin daha güzel noktalara ulaşması, yaratılmışların en üstünü olan insanların eğitilmesi adına büyük bir özveride bulunan öğretmelerimiz bizim izin çok önemli. Bizler sizleri önemsiyoruz ve her zaman yanınızdayız. Nerede olmamızı istiyorsanız biz oradayız. Sizlerin başarılı olması demek çocuklarımızın başarılı olması demektir ”dedi.

Karşılıklı sohbet şeklinde devam eden programda emekli okul müdürleri tecrübe ve anılarını anlatarak geceye renk kattılar. Toplantı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.


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