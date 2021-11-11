Başkan Çiftçi, Şekerpınar Esnafı İle Buluştu

Çayırova'yı ilçe halkı ile birlikte yöneten, istişare ve ortak akla önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla her fırsatta birlikte olmaya devam ediyor. Esnafların görüş, öneri ve taleplerine önem veren Başkan Çiftçi, Şekerpınar mahallesi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan yardımcılarıyla birlikte mahalle esnafıyla kahvaltı yapan Çiftçi, belediyenin hizmetleri ve projelerde gelinen son nokta hakkında esnaflara bilgiler verdi. Daha yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir Çayırova için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla Çayırova'ya değer katacak ve iz bırakacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitim, kültür, sanat, sporda da Çayırova’yı parmakla gösterilecek ve marka bir şehir haline getirmek için canla başla çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini ifade eden Çiftçi, Şekerpınar'ın ihtiyacı olan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatını tamamladıklarını ve en kısa sürede hizmete açacaklarını söyledi.

Esnafların görüş, öneri ve taleplerine önem verdiklerini ifade eden Çiftçi, Çayırova'yı ortak akıl ve istişare ile yönetmeye devam edeceklerini belirterek, katılımlarından dolayı esnaflara teşekkür etti.















