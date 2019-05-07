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Başkan Çiftçi, Sünnet Kıyafetlerini Dağıttı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenecek geleneksel sünnet şöleni nedeniyle belediyeye başvuru yapan ailelerin çocuklarına sünnet kıyafetlerini dağıttı.

Başkan Çiftçi, Sünnet Kıyafetlerini Dağıttı

07 Mayıs 2019 Salı 14:41

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Çayırova Belediyesi’nin organizasyonu ve Anadolu Sağlık Merkezi Vakfı’nın desteği ile Temmuz ayında düzenlenecek sünnet şöleni öncesinde belediyeye başvuru yapan ailelerin çocuklarına sünnet kıyafetleri dağıtıldı.

Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşen programda çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konuşmasına tüm katılımcıların Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek başladı.

HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ

Başkan Çiftçi, “Bugün yavrularımızın Temmuz ayında planladığımız şölene yönelik olarak sünnetlerinin yapılmasına dair ilk adımı atıyoruz. Bu çalışmada bizlere destek olan vakfımıza ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Yavrularımızın bu güzel anını bizimle paylaştığınız için değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. Dini bir vecibeyi yerine getireceğiz. Bugün çocuklarımızın kontrol ve muayeneleri olacak. İnşallah sünnet organizasyonunu Temmuz ayının ilk haftasında güzel bir şölenle noktalayacağız. Biz sadece yavrularımızın bu anında değil hayatları boyunca eğitimde, geleceğe dair hedeflerinde, her türlü süreçte yanlarında olmak istiyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Kıyafet dağıtımı sonrası sağlık merkezi doktorları çocukları ilk sünnet muayenesinden de geçirdi. Muayene sonrasında velilere süreçle ilgili bilgiler verildi.

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