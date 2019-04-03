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Başkan Çiftçi Tebrikleri Kabul Ediyor

2 Nisan Salı günü mazbatasını alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi görevine başladı.

Başkan Çiftçi Tebrikleri Kabul Ediyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:47

Başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul eden Çiftçi, samimi bir ortamda Çayırova sakinleri ile sohbet ederken, taleplerini de dinledi.



Çiftçi, “Çayırova’mızı Gönül Belediyeciliğiyle Daha Güzel Yerlere Taşıyacağız”

Çayırova’da kurduğu gönül köprüsünü seçim çalışmalarında vatandaşlara yansıtan ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde %54.56 oy oranıyla Belediye Başkanı seçildikten sonra tebrikleri kabul eden başkan Çiftçi, vatandaşlarla bir araya gelerek gönül belediyeciliğinin gereksiniminlerini yerine getiriyor. Ziyaretine gelen vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri dinleyen Çiftçi, “31 Mart’ta gerçekleşen seçimlerin ardından görevimize başladık. Bize bu görevi veren bütün Çayırova’lı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sadece bize oy verenlerin değil tüm Çayırova’nın hizmetinde olacağız. Çayırova’mızı gönül belediyeciliğiyle daha güzel yerlere taşıyacak çalışmalara imza atarak, değişimi ve gelişimi sürdüreceğiz.” dedi.

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