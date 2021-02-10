Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Vali Yavuz ve Kaymakam Gözen’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Vali Seddar Yavuz da Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Öğleden sonraki programını Çayırova’ya ayıran Vali Yavuz, belediyede gerçekleşen görüşmenin ardından Kaymakam Gözen ve Başkan Çiftçi ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.
Başkan Çiftçi, Vali Yavuz’u Ağırladı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’i konuk eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Vali Yavuz ve Kaymakam Gözen’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Vali Seddar Yavuz da Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Öğleden sonraki programını Çayırova’ya ayıran Vali Yavuz, belediyede gerçekleşen görüşmenin ardından Kaymakam Gözen ve Başkan Çiftçi ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.