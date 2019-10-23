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Başkan Çiftçi, velilerle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer öncesi velilerle bir araya geldi.

Başkan Çiftçi, velilerle buluştu

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:10

Kültür Merkezi’nde bulunan açık salonda gerçekleşen semineri de bir süre takip eden başkan Çiftçi, velilerin taleplerini de dinledi. Kültür, sanat ve sağlık etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminer öncesi katılımcılara hitap eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün hasbihal buluşmaları kapsamında diyetisyen hocamızla bir araya geldik. Önemli bir konu ve önemli bir seminer. Tabi ki bizim bu tür çalışmalarımız devam edecek. Sizlere yönelik olarak meslek edindirme kurslarımız olacak ve bu anlamda farklı alan ve branşlarda kurs açılmasını isterseniz bizleri bilgilendirmenizi isteriz.” dedi.

Konuşmasının ardından gelen soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitime devam, söyleşi ve seminerlere devam. İlmin, öğrenmenin yaşı olmaz biz bunu çok önemsiyoruz.” İfadelerini kullandı.





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