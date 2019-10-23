Konuşmasının ardından gelen soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitime devam, söyleşi ve seminerlere devam. İlmin, öğrenmenin yaşı olmaz biz bunu çok önemsiyoruz.” İfadelerini kullandı.
Başkan Çiftçi, velilerle buluştu
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer öncesi velilerle bir araya geldi.
Konuşmasının ardından gelen soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitime devam, söyleşi ve seminerlere devam. İlmin, öğrenmenin yaşı olmaz biz bunu çok önemsiyoruz.” İfadelerini kullandı.