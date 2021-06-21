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Başkan Çiftçi ‘ye Çok Anlamlı Hediye

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, babalar Günü dolayısıyla kendisini ziyaret ederek hediye veren yetim çocuklar ve işitme engelli üniversite öğrencisini ağırladı.

Başkan Çiftçi ‘ye Çok Anlamlı Hediye

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:41

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye Babalar Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleşti. Çayırova’da ikamet eden Aysu ve Arda Aybar kardeşlerin annesi Şengül Aybar ile Hüner Aydın’ın çocukları Hasan ve Ömer Aydın, babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Başkan Çiftçi’ye hediyeler verdiler. Çok anlamlı ziyaret ve hediyelerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Bizim için her gün Babalar ve Anneler günü. Bizim inancımızda annenin babanın yeri önemli. Bugünü de unutmayıp bizi hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum. ”dedi.

Beşikten Eşiğe Yetim Projesiyle yetim ve öksüz çocuklara sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi,” Bu yavrular hepimizin. Gelecekte inşallah her biri belli noktalarda olacaklar. Onlara katkı sunmaktan mutlu oluyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ”Çocuklarımız için yeşil ve park alanlarını artıyoruz. İnşallah daha yeşil bir Çayırova olacak. Şimdi Kent Meydanına da başlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Millet Bahçesi yapıyoruz. 70 dönüm alanda çocuklarımız ve aileler daha güzel vakit geçirecekler inşallah. “dedi

 

ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yetim çocukların anneleri Şengül Aybar ile Hüner Aydın, her zaman yanlarında olan Başkan Çiftçi ’ye teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından çocuklar babalar gününü kutladığı Başkan Çiftçi’ye hediye taktim ederken, Çiftçi de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

 

ÇİFTÇİ’YE KARE KALEM ÇİZİLMİŞ RESİM HEDİYE

Babalar Günü dolayısıyla bir anlamlı hediyedede Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi işitme engelli Hatun Kumek’ten geldi. Başkan Çiftçi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çekilmiş fotoğrafını kare kalemle çizerek Başkan Çiftçi ‘ye hediye eden Kumek, Çiftçi’nin babalar gününü kutladı.

Çok anlamlı hediye için Kumek’e teşekkür eden Başkan Çiftçi,”

Çok güzel olmuş. Benim içinde çok anlamlı bir hediye oldu.  Çok teşekkür ediyorum. Biz engelli kardeşlerimize her zaman destek verdik vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

 










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