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Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:44

 

İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, milletin eşsiz fedakârlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal'in,  üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi mesajında şunları kaydetti: "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve şükranla anıyorum” 

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