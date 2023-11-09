Başkan Çiftçi’den 10 Kasım mesajı

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında bir anma mesajı yayımlayan Başkan Çiftçi, Atatürk’ü; saygı, sevgi, özlem ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine ve ülkesine adadığı ömrü boyunca Cumhuriyetimiz için mücadele etmiştir. Atatürk, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını bizlere öğütlemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi, ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için azim, özveri ve kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 85. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün, milletimiz ve ülkemiz için yaptıklarını asla unutmayacağız, aziz hatırasını saygı ve minnetle yad ediyorum.”