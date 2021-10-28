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Başkan Çiftçi’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2021 Perşembe 14:44

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin, tarihindeki her aşamada olduğu gibi hür yaşama idealinden bir an olsun vazgeçmediğini, eşi görülmemiş bir mücadelenin sonunda  istikbali ve istiklali hakkında tek söz ve yetkinin yine kendisinde olacağına dair kararlılığını 98 yıl önce tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında şunları söyledi; "29 Ekim 1923, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı zaferin bir nişanesidir. 

Cumhuriyetimiz, asil bir direniş uğruna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir. 

Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini daha gerçekleştirmiş, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

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