Başkan Çiftçi’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Başkan Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tek vücut olan milletimizin yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği prangayı söküp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı zaferin bir nişanesidir. Cumhuriyetimiz, asil bir ruha, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir. Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini daha gerçekleştirmiş, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır.

“KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu ve bizlere emanet ettiği, Cumhuriyetimize en güzel şekilde sahip çıktık ve muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmak için aralıksız bir şekilde çalışmalarımıza ve mücadelemize devam ediyoruz. 'Güçlü ve tam bağımsız Türkiye' idealimiz, barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye' anlayışımız ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyor, ülkemizin emin adımlarla yürüdüğü bu yolda, biz de yarınlar için katkı üretecek projelere imza atıyoruz.





“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, Türkiye Yüzyılı’nda daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Çayırova için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışacak ve Çayırova’mıza önümüzdeki yüzyılda hizmet edecek eserleri, ilçemize kazandırdık. Bugün 100 yaşında koca bir çınar olan Cumhuriyetimizi, gelecek yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak ve Türkiye Yüzyılı’na katkı sunmak hepimizin en büyük görevi.

“RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM”

Sağlıktan ulaşıma, enerjiden altyapıya, eğitimden spora, kültürden sanayiye kadar her alanda dur durak bilmeden çalışmaya devam edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hep birlikte daha da yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.” Cumhuriyetimizin, yüzüncü yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun!