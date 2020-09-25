Başkan Çiftçi’den hastane yerinde inceleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öncelik verdiği projenin başında gelen Çayırova Devlet Hastanesi arazisi üzerinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye meclis üyeleri Erhan Sarıdede ve Bekir Bilgiç ile Başkan Danışmanı Ömer Dede'nin eşlik ettiği Başkan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hastane arazisi çevresinde başlattığı imar yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Hastane projesine önem ve öncelik verdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, projenin bir an önce başlaması için birçok kez Ankara'ya gittiklerini ve süreci çok yakından takip ettiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyemizin arazide imar yolu çalışması başlattığını belirten Başkan Çiftçi, daha sonra İSU, PALGAZ ve SEDAŞ’ın da çalışmalar yapacağını kaydetti.

Başkan Çiftçi, seçim öncesi ve sonrası halkımızın yoğun talebi üzerine hastane arazisinin yerini değiştirdiklerini ve her mahallemizden hemşehrilerimizin çok daha kolay ulaşabileceği merkezi bir konuma getirdiklerini belirterek, proje çizimi devam eden hastanemizin bir an önce başlaması için süreci çok yakından takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.





