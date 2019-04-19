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Başkan Çiftçi'den İkram

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Berat Kandili dolayısıyla Yenimahalle Fatih Caddesi’nde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Başkan Çiftçi'den İkram

19 Nisan 2019 Cuma 15:31

Programda başkan Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Berat Kandili gününde Çayırova’lılara ikramda bulunmak ve kandillerini tebrik etmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Caddesi’ndeki Yenimahalle Taksi Durağı önünde gerçekleştirilen kandil simidi dağıtım programında Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin bağışlanma, af ve şefaat gecesi olduğunu ifade eden başkan Çiftçi, “Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve islam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.

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