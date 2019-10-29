Başkan Çiftçi’den Kızılay Haftası mesajı

Kızılay'ın 1868 yılından bugüne milletimizin yüz akı kuruluşlarından biri olarak insani yardım faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin mesajı şöyle: " Ülkemizin yüz akı olan Kızılay; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşlarının başında gelmektedir. Büyük fedakarlıklarla bu onurlu görevi yerine getiren Türk Kızılay çalışanları, milletimizden aldığı güç ve destekle dünyanın en ücra köşesindeki muhtaç insanlara yardım elini uzatmakta ve tarih boyunca önce insan diyen medeniyetimizin en güzel örneklerini sergilemektedir.

Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Kızılay’ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın “Kızılay Haftası”nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."