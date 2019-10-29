Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Kızılay’ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın “Kızılay Haftası”nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."
Başkan Çiftçi’den Kızılay Haftası mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Kızılay’ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın “Kızılay Haftası”nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."