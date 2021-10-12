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Başkan Çiler, kurtuluş günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bugün Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. 12 Ekim 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Gebze, bugünü buruk bir şekilde kutluyor. Yıldönümü öncesi Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi ve STK’lar mesaj yayınlamazken, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in günün anlamına binaen yaptığı yazılı açıklama takdir topladı.

Başkan Çiler, kurtuluş günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

12 Ekim 2021 Salı 11:38


GEBZE İŞGALDEN NASIL KURTULDU?

Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99.yılında resmi program olmayınca adeta unutulup gitti. 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi gereği, yurdumuzun pek çok şehri gibi, Gebzemizde, düşman işgaline uğradı. Tarihi belgelere göre, 13 Temmuz 1920’de İngiliz kuvvetleri tarafından Gebze işgal edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Anadolu’daki Ulusal Direniş Hareketi zaferle sonuçlanınca, 11 Ekim 1922’de işgal devletleriyle Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı ve Şile-Gebze-Darıca hattı sınırlarımıza dahil edildi. 12 Ekim 1922’de Türk Ordusu’na bağlı 61. Tümen Süvari Bölüğü, Gebze’ye girerek ilçeyi düşman işgalinden kurtarmış oldu.

NAİL ÇİLER UNUTMADI

12 Ekim Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümünü unutmayan tek isim Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler oldu. Başkan Çiler, kurtuluş günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Nail Çiler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Tarihin hemen her döneminde bir cazibe merkezi olan Gebze’miz, 12 Ekim 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde işgalden kurtulmuş ve bizlerin olmuştur.  

Önemli yolların kesişme noktasında bulunan, stratejik açıdan büyük öneme sahip Gebze’miz, kayıtlara göre Bitinya Kralı Nicomed döneminde ve M.Ö. IV. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö. 73 yılında Romalıların eline geçen şehrimiz; kısa bir süre İstanbul’u fethetmek için bölgeye gelen Arapların egemenliğine girmiş, Osmanlı hakimiyetine kadar bir Bizans şehri olarak kalmıştır. Gebze’nin kurucusu ilk Türk Büyüğü Orhan Gazi, bölgenin imarı için büyük çabalar göstermiş ve bu amaçla işletmeler kurarak vakıflar tesis etmiştir. Gebze’mizin tarih sayfalarına konu olmasının en önemli nedenlerinden biri, Kartacalı Komutan Hannibal Barca’nın krallık döneminde bölgemize yerleşmiş olmasıdır. O dönemde hem denize, hem de karaya hakim bir tepe üzerine kurulu olan şehrimizin Eskihisar olduğu eski kaynaklar arasında yer almış, 1330 yılında Osmanlılarla Bizans arasında yapılan savaştan sonra Gebze’nin de içinde bulunduğu bölge, Osmanlı idaresine dahil edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile de İngilizlerin işgaline maruz kalan Gebze (1918), İngilizlerin 1920’de bölgeyi Yunanlılara terk etmesi üzerine, bir süre Yunanlıların kontrolünde kalmış, 12 Ekim 1922 tarihinde de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bugün; Kartacalı Komutan Hannibal’dan Fatih Sultan Mehmet Han’a ve Osman Hamdi Bey’e bir çok tarihi dehayı bünyesinde yetiştiren Gebze’miz; farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği, teknolojinin ve bilimin üssü olarak, ülke ekonomisine yön veren, tarihi dokusuyla da sosyal yaşamın merkezi niteliğini koruyan Türkiye’nin lokomotif şehridir. Bizlere bu güzel şehri emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor;  Gebze Ticaret Odası olarak bu güzel bölge için üretmeye ve kazanımlarımıza her geçen zamanda bir yenisini daha eklemeye gayret göstererek çalışacağımızı belirterek Gebze’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutluyorum”

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