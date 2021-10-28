Başkan: Cumhuriyetimizin 98’inci Yılı Kutlu Olsun





Başkan Büyükakın mesajında; “Milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman esarete ve sömürge olarak yaşamaya rıza göstermemiş; istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı İstiklâl Savaşı ile tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlıkla bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Bu önemli zaferin peşi sıra, 29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal’in ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile ve Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile Anadolu’muzdaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının, günümüze kazandırdığı çok mühim bir kazanım olarak tarihe geçmiştir.

Türkiye, 98 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden bir bir gelerek öncü ve lider ülke olma yolunda devam etmiş, son yıllarda gösterdiği atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir büyük devlettir.

2023 ve 2071 hedeflerine doğru akılcı ve idealist bir politika izleyen Türkiye’miz büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve vizyoner dış politikasıyla bölgesine ve dünyaya model olmayı sürdürmektedir.

Milletimizin azmi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü için koyduğumuz 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklâlimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98’inci yılı kutlu olsun” dedi.







