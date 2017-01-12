Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’nde yine Başkan değişimi yaşanıyor. Önceki gün gazetemizde Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu’nun yerine, Bilim, Sanayi ve teknoloji bakanı Faruk Özlü’nün danışmanı Pertev Cinalioğlu’nun atandığını yazmıştık. Ancak Cinalioğlu’nun da TÜBİTAK MAM’da ki Başkanlığı kısa sürdü. Cinalioğlu’nun Bakanlık’ta ki görevini sürdürmek için kendi isteğiyle MAM Başkanlığı’ndan ayrıldığı ve yerine Dr.Orkun Hasekioğlu’nun atandığı öğrenildi. 3 yıl içinde yaşanan bu 4.Başkan değişikliği “TÜBİTAK MAM’a Başkan dayanmıyor.” dedirtti.

3 YILDA 4.BAŞKAN

Bakan Faruk Özlü’nün Danışmanı Pertev Cinalioğlu Aralık ayında yapılan atamayla MAM Başkanlığı’na getirilmişti. Ancak gazetemizin edindiği bilgilere göre Cinalioğlu’nu kendi isteğiyle Başkanlıktan ayrıldı. Cinalioğlu’nun yerine Dr.Orkun Hasekioğlu’nun atanması kesinleşirken, atama yazısının önümüzde ki günlerde ulaşması bekleniyor. 3 yıl önce çalıştırılmadığı için istifa eden Prof.Dr. İbrahim Dinçer, yerine atanan Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu, Pertev Cinalioğlu’ndan sonra göreve gelen Dr. Orkun Hasekioğlu’nun önemli çalışmalara imza atabilmesi için gereken süreyi görüp göremeyeceği ise merak konusu.

ORKUN HASEKİOĞLU KİMDİR?

TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr.Orkun Hasekioğlu, 27 yıl ABD’de yaşayıp, akademik kariyer yaptı. Alfred Üniversitesi İstanbul Kampüs Başkanlığını yürüttü. Prof.Dr. Ahmet Ergin’in TÜBİTAK Başkanı olmasıyla yardımcılık görevine getirildi. Türk Hava Yolları Teknik’de uzun süre Koordinatörlük, Proje Yöneticiliği, Ar-Ge Müdürlüğü ve Başkanlığı yaptı.