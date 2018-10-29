Başkan Demirci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Başkan Demirci yayımladığı mesajında “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılındayız. Bu vesileyle Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyorum. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarıyla istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alan kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar bin yıldır yaşadığımız bu toprakları düşmana çiğnetmediler” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Bağımsız, Özgür Bir Devlet Olarak Yeniden Ayağa Kalktığımız Gündür

Ecdadımızın zamanın en güçlü ülkelerinin ordularına ve donanmalarına karşı bütün imkânsızlıklara rağmen iman dolu göğüslerini siper ettiğini hatırlatan Demirci; “Bizlere bu vatanı emanet ettiler. Bizler de aynı bilinçle bizden sonraki nesillere bu vatanı miras bırakmak için canla başla çok çalışmalıyız. Bilimde, teknolojide, eğitimde, ekonomide, dış politikada, askeri ve benzeri her alanda gösterdiğimiz kalkınmayı daha yükseklere taşımalıyız. Elbette düşman düşmanlığını yapacak. Biz kendimize bakacağız. Çok çalışacağız. Bizlere Anadolu'nun kapısını açan Alparslanlara, 600 yıl dünyaya adalet dağıtan Osmanlı'ya, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'a, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ve tüm ecdadımıza layık olmak için çok çalışacağız. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi ve devletimizi ilelebet birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıyacağız. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik eder, selam sevgi ve saygılarımı sunarım.