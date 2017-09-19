Başkan Demirci Çalışmalarını İnceledi

İncelemelerine altyapı ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı İstiklal Caddesi ile başlayan Başkan Demirci, kaldırım yapım çalışmaları ve cadde aydınlatmalarının montajı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bir kilometre uzunluğu olan İstiklal Caddesi’nde çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi talimatı veren Demirci, cadde esnafıyla bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, prestijli caddelerle bölgenin daha fazla değer kazandığını söyleyerek Başkan Demirci’ye teşekkür ettiler.

İstiklal, Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci Caddelerinde Çalışmalar Devam Ediyor



Günlük mesaisinin büyük bir kısmını belediye yatırımları ve devam eden çalışmaları inceleyerek sürekli halkın içerisinde geçiren Başkan Demirci, İstiklal Caddesinin ardından Uğur Mumcu Caddesinde devam eden yol söküm ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma süreci hakkında ekiplerden bilgiler alan Demirci, SEDAŞ ekipleri tarafından Adnan Kahveci Caddesi’nde başlayan elektrik tellerini yer altına alan çalışma hakkında bilgiler aldı. Cadde esnafıyla bir süre sohbet eden Demirci: “ Prestijli Caddeler uygulaması çerçevesinde İstiklal, Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci Caddeleri’nde ciddi yatırımlar yaptık. SEDAŞ ile yaptığımız protokol çerçevesinde bu caddelerde bulunan tüm elektrik tellerini yer altına alıyoruz. Elektrik tellerinin yer altına alınmasının ardından caddelerimizde üstyapı çalışmaları devam edecek. Görsel aydınlatma direkleri, kavşakları, yenilenen kaldırımlar ve ağaçlandırmalarıyla caddelerimiz yeni görünümlerine kavuşacak” dedi.