Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti

Yaz Okullarında 3 Bin Öğrenci Eğitim Alıyor
Eğitim öğretim dönemi tamamlandığından itibaren hizmete başlayan Çayırova Belediyesi yaz okulları eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. 18 branşta 3000 öğrencisiyle devam eden yaz okulları açık ve kapalı sportif tesisler ile semt konaklarında gerçekleştiriliyor. 5-14 yaş arası çocukların ücretsiz olarak yararlandığı ve birçok spor dalında eğitim aldığı yaz okullarında, eğitim, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda büyük ilgi görüyor.
Yaz Okullarında Eğlenceli ve Kaliteli Hizmet
Her yıl düzenlenen ve geliştirilerek çocukların hizmetine sunulan yaz okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarının birçok branşındaki eğitimlere
Demirci, “Çayırova’da Eğitimle, Sporla ve Sanatla Dolu Bir Yaşam Kültürü Oluşuyor”
Eğitimi, sanatı, sağlıklı yaşamı, sporu, sportmenliği ve centilmenliği Çayırova’da bir yaşam kültürü haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, gençlere yönelik yeniliklerle ilçenin sosyo-kültürel dokusunu oluşturduklarının altını çizen Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarını değerlendirdi. 18 branşta verdikleri hizmetlerde öğrencilerin gayet mutlu ve kaliteli bir yaz geçirdiklerini aktaran Demirci, “Her yıl düzenlediğimiz yaz okullarımız bu sene daha da renkli ve coşkulu geçiyor.
Başkan Demirci, “Eğitimli ve Nitelikli Gençlik Yetiştiriyoruz” “
Eğitim bizim önceliğimiz. Buna ek olarak sporu, sanatı ve sosyal yaşamıda çok önemsiyoruz. İlçemizin her mahallesinde semt konağı hizmete sunduk. Tam donanımlı olarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz semt konaklarımız, eğitim, spor, sanat ve daha birçok alanda hizmet veren bir sistemi içeriyor. Yine 2 büyük Kültür Merkezimiz ile bu alanlarda da iddialıyız. Eğitimde, sanatta ve sporda bilinçli, yetenekli, eğitimli ve nitelikli gençlik yetiştiriyoruz. Geleceğimizi eğitimli gençlerle oluşturuyoruz. Bu yüzden yaz okullarımızda her alanda eğitim sunuyoruz.” diyen başkan Demirci, yaz okulları ziyaretinin tamamında gençlere çeşitli ikramlarda bulunarak ziyaretini hatıra fotoğrafı ile noktaladı.