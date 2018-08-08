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Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarını ziyaret etti.

Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:14

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18 branşta yaklaşık olarak 3000 öğrencinin faydalandığı yaz okulları eğitimden spora, sanattan
sosyo-kültürel etkinliklere kadar birçok alanda nitelikli bir hizmet veriyor.

Yaz Okullarında 3 Bin Öğrenci Eğitim Alıyor

Eğitim öğretim dönemi tamamlandığından itibaren hizmete başlayan Çayırova Belediyesi yaz okulları eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. 18 branşta 3000 öğrencisiyle devam eden yaz okulları açık ve kapalı sportif tesisler ile semt konaklarında gerçekleştiriliyor. 5-14 yaş arası çocukların ücretsiz olarak yararlandığı ve birçok spor dalında eğitim aldığı yaz okullarında, eğitim, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda büyük ilgi görüyor.

Yaz Okullarında Eğlenceli ve Kaliteli Hizmet

Her yıl düzenlenen ve geliştirilerek çocukların hizmetine sunulan yaz okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarının birçok branşındaki eğitimlere
katıldı. Burada çocuklara eşlik ederek hem onlarla güzel vakit geçiren hem de sohbet eden Demirci, yaz okullarının öğrenciler üzerinde çok önemli etkiler oluşturduğunu
söyledi. Sportif branşlarda futbol, basketbol, voleybol, karete, jimnastik, masa tenisi, yüzme gibi alanlarda hizmet verdiklerini ifade eden Demirci, Kuran-ı Kerim, okuma yazma, kodlama, ingilizce, eğlenceli matematik, gibi kurslarında yaz okulların kapsamında olduğunu söyledi. Yine yaz okullarında sanatsal aktivitelerinde bulunduğunu belirten Demirci, drama, gitar, resim bölümleri ile satranç ve diğer zeka oyunlarıyla çocuklara dolu dolu bir tatil yaşattıklarını söyledi.
Kaliteli ve nitelikli bir tatil sunan yaz okulları gezisinde çocuklara aktivitelerinde eşlik eden Demirci, ilk olarak basketbol, voleybol ve futbol kurslarını ziyaret etti. Burada çocuklara katılarak bir süre onlarla vakit geçiren başkan Demirci, daha sonra semt konaklarında devam eden yaz okulları eğitimlerinde öğrencilerle buluştu.



Demirci, “Çayırova’da Eğitimle, Sporla ve Sanatla Dolu Bir Yaşam Kültürü Oluşuyor”

Eğitimi, sanatı, sağlıklı yaşamı, sporu, sportmenliği ve centilmenliği Çayırova’da bir yaşam kültürü haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, gençlere yönelik yeniliklerle ilçenin sosyo-kültürel dokusunu oluşturduklarının altını çizen Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarını değerlendirdi. 18 branşta verdikleri hizmetlerde öğrencilerin gayet mutlu ve kaliteli bir yaz geçirdiklerini aktaran Demirci, “Her yıl düzenlediğimiz yaz okullarımız bu sene daha da renkli ve coşkulu geçiyor.
Çocuklarımızın ücretsiz olarak faydalanabildiği yaz okullarımız da eğitimden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar hizmet veriyoruz. Çayırova’mız yaptığımız yatırımlarla eğitim, spor ve sanat kenti kimliği kazanmaya doğru gidiyor. Eğitimlerimizi verdiğimiz semt konaklarımız Türkiye’de model oldu. Yine son yıllarda kazandığımız sportif tesislerimizle yeterli ve nitelikli hizmeti yerine getirebiliyor.” dedi.

Başkan Demirci, “Eğitimli ve Nitelikli Gençlik Yetiştiriyoruz” “

Eğitim bizim önceliğimiz. Buna ek olarak sporu, sanatı ve sosyal yaşamıda çok önemsiyoruz. İlçemizin her mahallesinde semt konağı hizmete sunduk. Tam donanımlı olarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz semt konaklarımız, eğitim, spor, sanat ve daha birçok alanda hizmet veren bir sistemi içeriyor. Yine 2 büyük Kültür Merkezimiz ile bu alanlarda da iddialıyız. Eğitimde, sanatta ve sporda bilinçli, yetenekli, eğitimli ve nitelikli gençlik yetiştiriyoruz. Geleceğimizi eğitimli gençlerle oluşturuyoruz. Bu yüzden yaz okullarımızda her alanda eğitim sunuyoruz.” diyen başkan Demirci, yaz okulları ziyaretinin tamamında gençlere çeşitli ikramlarda bulunarak ziyaretini hatıra fotoğrafı ile noktaladı.
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