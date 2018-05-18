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Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Demirci'den 19 Mayıs Mesajı

18 Mayıs 2018 Cuma 17:08

Yayımladığı mesajında, İlk adımı 19 Mayıs 1919’da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük önder Atatürk’ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyerek “Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır. Büyük önder Atatürk’ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir. Değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata’ sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
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