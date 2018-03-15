Başkan Demirci’ye Ziyaret

Çayırova’nın çehresini değiştiren yatırımlara imza atan ve haftanın büyük bir bölümünde yatırımları birebir takip eden Demirci, belirli aralıklarla başkanlık makamında ziyaretçilerini kabul ediyor. Genelde haftada 1 yada 2 gün belediye içinde bulunan ve diğer günler haftasonuda dahil olmak üzere yatırımları inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Demirci, ilk olarak Çaykur Rizespor Kulübünün Gebze bölgesindeki genç taraftarlarıyla buluştu.
Gençlerle sohbetinde Çayırova’daki sportif faaliyetleri ve yatırımları anlatan Demirci, gençlerin taleplerinide dinledi. Gün boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşayan başkan Demirci, genç taraftarların ardından AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı’nın İmar Komisyonuyla bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen değerlendirme toplantısında imar konularıda masaya yatırıldı.
Bir diğer ziyarette ise Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır ve yönetimini kabul eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, tebriklerini iletti. Çayırova’da kısa bir süre önce mahalle aralarında kurulan pazarları Kapalı Semt Pazarlarında hizmete sunduklarını ifade eden Demirci, pazarcı esnaflarının ve vatandaşların daha güzel ve modern bir ortamda ticaretlerini ve alışverişlerini yapabildiklerini açıkladı. Mahalle aralarında kurulan pazarların kötü hava koşullarında hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar açısından sıkıntı doğurduğunu vurgulayan Demirci, ayrıca acil hasta olduğunda veya yangın gibi vakalarda pazarın kurulduğu cadde ve sokaklara girilememesinin önemli bir handikap olduğunu ve hayati önem arz ettiğini söyledi. Demirci, Çayırova'da kısa sürede hayata geçirdikleri iki kapalı semt pazarı ve Yavuz Selim Caddesinde devam eden semt pazarıyla ilçede Kapalı Pazar sorununun tamamen çözüme kavuşacağını sözlerine ekledi.