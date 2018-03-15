Başkan Demirci’ye Ziyaret

Çayırova’nın çehresini değiştiren yatırımlara imza atan ve haftanın büyük bir bölümünde yatırımları birebir takip eden Demirci, belirli aralıklarla başkanlık makamında ziyaretçilerini kabul ediyor. Genelde haftada 1 yada 2 gün belediye içinde bulunan ve diğer günler haftasonuda dahil olmak üzere yatırımları inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Demirci, ilk olarak Çaykur Rizespor Kulübünün Gebze bölgesindeki genç taraftarlarıyla buluştu.





Gençlerle sohbetinde Çayırova’daki sportif faaliyetleri ve yatırımları anlatan Demirci, gençlerin taleplerinide dinledi. Gün boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşayan başkan Demirci, genç taraftarların ardından AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı’nın İmar Komisyonuyla bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen değerlendirme toplantısında imar konularıda masaya yatırıldı.



