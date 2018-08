Başkan Demirci’ye Ziyaret

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette satranç turnuvasına katılan öğrencileri tebrik eden Demirci, Bilgievleri çatısı altında daha birçok faaliyette çocukların başarılar elde ettiğini söyledi.



7 ayrı Bilgievinde gerçekleşen satranç turnuvasını dereceyle tamamlayan öğrencilerle bir araya gelen Demirci, satrançın önemli ve geleceği gören bir spor dalı olduğunu ifade etti. Zeka oyunları kapsamında satranç branşına yoğun bir ilgininde görüldüğünü aktaran Demirci, çocukların bu tür spor dallarına eğilimlerinin olmasınında kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



“Kusursuz Bir Eğitim Hizmeti Veriyoruz”



Satranç turnuvasında birinci olan ve derece alan sporculara hediyelerde takdim eden Demirci, Bilgievlerinde devam eden eğitimlerede değindi. Çayırova Belediyesi’nin en önemli 3 eğitim hizmet birimi olan Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleriyle her yıl binlerce çocuk, öğrenci ve gence hizmet verdiklerini açıklayan Demirci, velilerinde bu eğitimlere dahil olduklarını söyledi. Okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan eğitim alanında Bilgievlerinin çok önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Demirci, modern Bilgievlerinde her mahallede Semt Konakları bünyesinde hizmet verdiklerini vurguladı. Modern, fziki imkanlarıyla tam donanımlı bir şekilde eğitim hizmeti veren Bilgievlerinin her yıl geliştirilerek hizmete devam ettiğini dile getiren Demirci, alanında uzman eğitmenlerle faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.



Bilgievlerinde düzenlenen yarışmalardan biri olan satranç turnuvasınında farklı bir öneme sahip olduğunu aktaran Demirci, çocukların zekalarının gelişiminde ve takım ruhunu adapte edebilmelerinde satranç turnuvasıyla önemli bir adım atıldığını söyledi. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Demirci, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.