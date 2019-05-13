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Başkan Eczacılar Günü’nü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eczacılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizdeki vazgeçilmezliğini sürdüren tüm eczacılarımızın gününü kutluyorum”dedi.

Başkan Eczacılar Günü'nü Kutladı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:28

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eczacılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Eczacılığın, insanlığın hastalıklara karşı verdiği mücadelede tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu kaydeden Büyükakın “Eczacılık, varlığını ve işlevselliğini binlerce yıldır korumuş mesleklerden birisidir. Bir tabibe, cerraha veya hemşireye ne kadar çok ihtiyacımız varsa; aynı şekilde eczacılara da toplum olarak sonsuz ihtiyacımız vardır.

Eczacılık mesleği köklü bir mirası ve buna bağlı olarak vizyonu taşımaktadır. Eski Mısır’dan, Eczacılığın babası olarak bilinen Bergamalı Galenos’a, Türkiye’de açılan ilk eczanelerden biri olan Eczane-i Hamdi’ye kadar eczacılık muazzam bir tarihe tanıklık etmiştir” dedi.

İNSAN SAĞLIĞININ MERKEZİNDE

Eczacıların mesleki kaygılarının giderilmesi, meslekî yeterliliklerinin, hizmetlerinin iyileştirilmesi; sağlık sistemi ve toplum içinde hak ettikleri itibarın sağlamlaştırılması için her zaman desteğe açık olduklarını belirten Büyükakın şunları söyledi “Eczacılarımız, insan sağlığının merkezinde bulunuyor. Merkezi sarsarsanız etrafını çevreleyen tüm mekanizmayı da bozmuş olursunuz. Eczacılık bu hassasiyetle yaklaşılması gereken bir meslektir. Bu meşakkatli mesleğin tüm emektarlarının gününü kutluyor, tüm eczacılarımıza esenlik diliyorum.”

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