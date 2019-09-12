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Başkan: Gözümüz ve Gönlümüz Gebzeli Hemşerilerimizde

Her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarla Halk Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gözümüz ve gönlümüz; tüm istek, talep ve önerilerini emir telakki ettiğimiz kıymetli Gebzeli hemşerilerimizde” dedi.

Başkan: Gözümüz ve Gönlümüz Gebzeli Hemşerilerimizde

12 Eylül 2019 Perşembe 10:29

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarla Halk Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye devam ediyor. Gebze Belediyesi hizmet binasında her Çarşamba günü gerçekleşen Halk Buluşmaları’nda vatandaşlar derdini, öneri ve taleplerini bizzat başkana iletiyor. Her fırsatta makamın sahibinin vatandaş olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Halk Buluşmalarımız ve Mahalle Meclislerimiz oldukça verimli geçiyor. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Gözümüz ve gönlümüz; tüm istek, talep ve önerilerini emir telakki ettiğimiz kıymetli Gebzeli hemşerilerimizde. Allah izin verirse bu doğrultuda devam edecek, her zaman vatandaşla iç içe olmaya özen göstereceğiz” dedi.

 

 

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