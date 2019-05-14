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Başkan Hava Şehitlerini Andı

Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Vatan için canını gözünü kırpmadan vermiş tüm hava şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”dedi.

Başkan Hava Şehitlerini Andı

14 Mayıs 2019 Salı 12:22

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli gücünün havacılık kolu olduğunu söyleyen Büyükakın “Üstlendikleri zor görevle havacılarımız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbâl göklerdedir" sözünün yılmaz savunucuları olarak savunma gücümüzün en üst düzeye çıkmasına büyük katkıda bulunmaktadırlar”dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında Hava Kuvvetlerinin gücünün arttırılması ve modern yapılanmanın gerisinde bırakılmamasının önemli olduğuna işaret eden Büyükakın şöyle devam etti: Savunma ve havacılık sanayiinde son yıllarda yapılan atılımlarla Türk Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katılmıştır. Bu güç, dört bir yandan vatanı bir zırh gibi çevrelemektedir. En zorlu koşullarda dahi bu zırhı korumaktan geri durmayan, bizler hür ve rahat yaşayabilelim diye canını vermiş nice kahramanımız bulunmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk hava şehit pilotumuz Fethi Bey, bugün havaalanımıza adını veren kentimizin yetiştirdiği kahramanlardan Şehit Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun”.

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