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Başkan Hürriyet, İzmit'e gelen depremzedeleri ziyaret etti

Hatay’dan İzmit’e dönen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Depremzede Destek Noktası olarak hizmet veren Yunus Emre Kültür Merkezi’nde depremzedeler ile bir araya geldi.

Başkan Hürriyet, İzmit'e gelen depremzedeleri ziyaret etti

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:08

  Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgelerine giden Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz gün İzmit’e döndü. Önce belediye yöneticileriyle toplantı yapan Başkan Hürriyet, ardından Depremzede Destek Noktası olarak hizmet vermeye başlayan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde depremzedelerle buluştu. İzmit halkına destekleri için teşekkür eden Başkan Hürriyet, yardımların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. 
   
 "İZBAK canla başla çalışıyor" 
 İzmit Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmalarına değinen Başkan Hürriyet, "Öncelikle bütün ülkemize geçmiş olsun. 10 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden günler geçti. İlk günden beri ekibimizle birlikte deprem alanındaydık. Bölgede ne yapabiliriz diye yerinde keşif yaparak ihtiyaçlar neticesinde hızlıca hareket ettik. Yaklaşık bir hafta boyunca ekibimizle birlikte depremden etkilenen bütün illeri köylere kadar tek tek ziyaret ettik. Oradaki ekiplerimizi koordine ettik. Aşevimiz günde 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Arama kurtarma ekibimiz I.S.A.R grubuyla beraber Kırıkhan’da ciddi bir faaliyet yürütüyor. Canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.  
 


İHA
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