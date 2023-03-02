İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtemel bir deprem sürecinde nelerin yapılabileceğine ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odalarının başkanları ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ile bir araya geldiği toplantının detaylarını açıkladı. Başkan Hürriyet, “İzmit’te yapılan binalarla ilgili mutlakla meslek odalarının denetimini zorunlu kılmak istiyoruz ve bunla ilgilide somut bir adım atıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olan 7.6 ve 7.7'lik depremlerin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vakit kaybetmeden bölgeye gitmişti. Bölgedeki çalışmalarının ardından İzmit’e dönen Başkan Hürriyet, muhtemel bir deprem sürecinin öncesi ve sonrasında nelerin yapılabileceğiyle ilgili adımlar atmak adına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odalarının başkanları KOÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık bölüm başkanları ve akademisyenleriyle bir araya gelmişti. Başkan Hürriyet toplantı neticesinde izlenecek yol adımlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

“Orta hasarlı yapı sayımız 242 görünüyor”

İzmit’te hala daha hasarlı binaların olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim teknik kayıtlarımızda mevcut orta hasarlı yapı sayımız 242 görünüyor şuanda. Mevcut ağır hasarlı yapı sayımız 3 görünüyor. Biz göreve geldiğimizde bu yapı sayısı 19’du, 19’dan 3'e indirebildik bu kolay olmadı. Başladığımız konu buydu yapı stokunun en azından şu ağır hasarlılar yani canlı canlı tabut görevi gören ağır hasarlılar mutlaka yıkılmalı. Çünkü içinde insan hayatı devam ediyordu bu yapıların. İnsanlar yaşamaya devam ediyordu. Bırakın büyük ve sarsıcı bir depremi, orta şiddetli bir depremde bile yıkılacak binalardan bahsediyoruz. Sadece İzmit özelini konuşuyorum tabi diğer ilçeleri bilemiyorum” dedi.

“Hayatımıza eskisi gibi devam edemeyiz”

Depremin vereceği hasarı en aza indirebilmek için geniş çerçeveli bir toplantı organize ettiklerini ifade eden Hürriyet, “Özellikle TMMOB yetkilileri ve TMMOB’a bağlı meslek kuruluşları, Kocaeli Üniversitesinin Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölüm başkanlıkları dahil olmak üzere bölüm başkanlarını bu toplantıya davet ettik. Bu toplantı öncesi yaptığımız analizlerde dedik ki bizim mutlaka üzerinde konuşmamız gereken konular 3 ana başlıkta deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası olmak üzere bu toplantıda konuşmamız gerek konular var dedik. Hayatımıza eskisi gibi devam edemeyiz. Yeni farkındalıklar ve daha fazla üzerinde akılcı çözümler ortak akıl üretebileceğimiz şeyleri konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Meslek odalarının denetimi çok ama çok önemli"

Deprem öncesi yapılması gerekenlerle ilgili harekete geçeceklerini belirten Hürriyet, “İlçemiz genelinde depremin etkilerini en aza indirgemek deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin ortaya koyulup adımların atılmasına yön verecek kararların alınması amacıyla farklı disiplinlerin bir araya gelerek bilim kurulu oluşturulması gerekliliği toplantının tüm katılımcılarının ortak kanaati olarak ortaya koyulmuştur. Bu noktada meslek odalarının denetimi çok ama çok önemli. İzmit Belediyesi Meclise bu konuyu getireceğiz, İzmit’te yapılan binalarla ilgili mutlakla meslek odalarının denetimini zorunlu kılmak istiyoruz ve bunla ilgilide bir adım atıyoruz. Yasal düzenleme olmasa bile biz ilçe ölçeğinde meclisten bu kararı çıkartarak tekrardan meslek odaları denetimini getirilmesini sağlamak istiyoruz ki daha fazla denetlenebilsin” şeklinde konuştu.









İHA