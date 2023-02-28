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Başkan Hürriyet, Üsküdar Vapuru Faciasında Hayatını Kaybedenleri Andı

- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazası olarak kayıtlara geçen 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasının 65’inci yılı sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Başkan Hürriyet, Üsküdar Vapuru Faciasında Hayatını Kaybedenleri Andı

28 Şubat 2023 Salı 18:21

                                             
- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazası olarak kayıtlara geçen 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasının 65’inci yılı sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşları andı.   
  1 Mart 1958 yılında, İzmit sahilinden Körfez’e açılan Üsküdar isimli vapurun şiddetli fırtınadan alabora olması sonucu 392 kişi hayatını kaybetmişti. Yolcularının büyük kısmını İzmit Lisesi ve Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu vapurdan sadece 40 kişi kurtulabilmişti. Facia ile ilgili açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ortak tarihimizin en acı hatıralarından Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenleri unutmamak için her yıl bir araya geliyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenleri hatırlamak için 63’üncü yılında facianın tanıklarının o kara günü anlattığı ‘1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası’ belgesel filmini hazırladık, tarihe not düştük. O gün hayatımızdan ayrılanları hiçbir zaman unutmayacağız. Güzel İzmit’imizin acısı çok, kaybı çok. İzmit’imizin unutmaması gereken ne yazık ki çok fazla kaybı var. Türkiye tarihinin en ölümcül deniz kazasının üzerinden tam 65 yıl geçti. Fakat bizim üzüntümüz hiç azalmadı. Üsküdar Vapuru faciasını unutmuyor; halkımızın bir daha böyle acı olaylar yaşamamasını diliyorum. Yitirdiğimiz canları, komşularımızı, hemşehrilerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. 
                      


İHA
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