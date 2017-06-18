Başkan Karabacak Babalar Günü’nü kutladı.

Başkan Karabacak yayınladığı mesajında “toplumun temelini oluşturan aileleri ayakta tutan, geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük rolü olan, fedakar ve cefakarca ailesine karşı sorumluluklarını yerine getiren tüm babaların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Şüphesiz ki gelecek nesillerin her anlamda örnek bir toplum oluşturmasına vesile olacak çocuklarımızın yetiştirilmesinde babaların rolü büyüktür. Çocukları uğruna kendi hayatlarından fedakarlık yaparak birçok zorluğa göğüs geren babalarımız her türlü övgüyü ve saygıyı hak etmektedir.

Bu anlamlı günde babalarımıza vereceğimiz en anlamlı hediye şüphesiz ki onların istediği şekilde hayırlı evlatlar olabilmektir. Alın teriyle çalışıp kazanarak ailesini geçindiren ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirerek ülkemizin kalkınmasında rol oynayan tüm babalarımızı tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş merhum babalara da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.” diyerek Babalar Günü’nü kutladı.