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Başkan Karabacak, gazetecilerle bir araya geldi

(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Karabacak, gazetecilerle bir araya geldi

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:55

Darıca Belediyesi Dudayev Sosyal Tesislerinde düzenlenen geleneksel basın sahur buluşmasına, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Söylemez, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Karabacak, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayını kutlayarak, "Her yıl olduğu gibi belki iftarda buluşamadık ama sahur buluşmalarında Darıca sahilimizde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gece bize vaktini ayırıp soframızı paylaşan bir lokmada olsa yemeğimizi yiyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Projeleri hakkında bilgi veren Karabacak, "İşimiz hizmet gücümüz millet. Burada düzenlenen ramazan etkinliği devlet millet kucaklaşmasının en iyi örneğidir. Bu ilçemize belediye olarak çok farklı projeler yapacağız." dedi.

Karabacak, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. 

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