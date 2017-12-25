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GÜNDEM:
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Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Emek Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelerek, başta Kudüs olmak üzere gündeme dair konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:00

 

Kuran- Kerim ve Tilavetinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak,” “Darıca Belediyesi ve şahsım olarak gençliğin her zaman arkasında ve yanında olduğumuzu her mecrada dile getiriyoruz. İlçe genelinde gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerimiz ara vermeden devam ediyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ve Darıca Gençlik Merkezi’nde gençlerimize yönelik etkinliklerimizin yanı sıra, bilgi evlerimizde üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt desteği veriyoruz.” diyerek gençlere yönelik çalışmalar hakkında kısaca bilgiler sundu.

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Başkan Karabacak’ın konuşmasının ardından söz alan gençler düşüncelerini dile getirirken, Darıca Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Karabacak’a sorular sorarak, merak etikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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