Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu

Kuran- Kerim ve Tilavetinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak,” “Darıca Belediyesi ve şahsım olarak gençliğin her zaman arkasında ve yanında olduğumuzu her mecrada dile getiriyoruz. İlçe genelinde gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerimiz ara vermeden devam ediyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ve Darıca Gençlik Merkezi’nde gençlerimize yönelik etkinliklerimizin yanı sıra, bilgi evlerimizde üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt desteği veriyoruz.” diyerek gençlere yönelik çalışmalar hakkında kısaca bilgiler sundu.
CUMHURBAŞKANIMIZ KUDÜS KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Başkan Karabacak’ın konuşmasının ardından söz alan gençler düşüncelerini dile getirirken, Darıca Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Karabacak’a sorular sorarak, merak etikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.